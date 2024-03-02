صفقة رأس الحكمة تعيد دوران النقود وانتعاش الأسواق المصرية

قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن وصول الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة والتي تبلغ 10 مليارات دولار، عملت على توافر المتحصلات الدولارية مما يؤثر على سوق الصرف والسوق الموازي، وبالتالي ينعكس ذلك بالإيجاب على كافة السلع والخدمات المسعرة بالدولار مثل سوق الذهب والسيارات والصرف والسوداء.

وأضافت رمسيس في تصريحها لـ"الوفد"، أن نية الحكومة للإفراج عن السلع الموجودة بالموانئ سيعمل على خفض أسعارها بالأسواق ومنها الكثير من السلع الغذائية مثل الألبان وأيضًا الأدوية.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية، أن صفقة رأس الحكمة سيكون لها مردود جيد على الأجل القصير والمتوسط والطويل، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب وتنمية المنطقة من خلال الشركات المصرية، إذ يعد الاستثمار هو قاطرة التنمية لكل دولة ذات كثافة سكانية عالية.

وتابعت: الاستثمارات الأجنبية سيعمل على انصراف المواطنين عن فكرة الاكتناز وسرعة دوران النقود مما يحدث انتعاش من جديد بالأسواق وزيادة التدفق النقدي، وهو ما يشجع المستثمرين من دول العالم على العمل بالسوق المصرية، إذ أصبحت مصر واجهة استثمارية مميزة.

وشددت على ضرورة الرقابة على الأسواق والضبطية القضائية، لضبط الأسعار والتغلب على جشع التجار.