مجلس التعاون الخليجي يرحب بالبيان الصادر عن اجتماع الفصائل الفلسطينية بموسكو

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن ترحيبه البالغ بالبيان الصادر عن اجتماع الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية.

وقال "البديوي" - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت إن مخرجات بيان الاجتماع هي انطلاقة إيجابية للبدء بعمل سياسي موحد، يؤكد على تطلع القوى والفصائل الفلسطينية المشاركة بالاجتماع، على توحيد الصف الفلسطيني وتشكيل حكومة تضم جميع أطياف الشعب الفلسطيني الشقيق بما يخدم تطلعاته في ظل الظروف الحرجة والتحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وأكد الأمين العام، دعم دول مجلس التعاون لجميع النتائج والحلول التي تخدم القضية الفلسطينية، وتضمن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل قال مُدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن مستوى الدمار المحيط بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة "يفوق الكلمات".. مجددا دعوته إلى وقف إطلاق النار بالقطاع.

وأضاف جيبريسوس، في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم السبت أن "منظمة الصحة العالمية وشركاءها تمكنوا من الوصول إلى مستشفى الشفاء، لإيصال 19 ألف لتر من الوقود بعد أكثر من شهر".. متابعا "أنهم قدموا العلاج لـ50 طفلا يعانون سوء التغذية الحاد، والإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى 150 مريضا".

وأشار إلى أن أكثر من 240 مريضًا يتلقون الخدمة من قبل عدد كبير من العاملين الصحيين المتطوعين، مشددا على أن الخدمات محدودة للغاية، بسبب نقص الإمدادات الطبية، والوقود، والمياه، والغذاء.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الآن 30320 شهيدًا، و71533 مُصابًا، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل بالبنية التحتية.