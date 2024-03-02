محرز وفيرمينو يقودان تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الفتح

يستضيف فريق اهلى جدة أمام نظيره الفتح، في المواجهة المقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجارى 2023-2024.

وتنطلق صافرة مباراة أهلي جدة أمام الفتح في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث مباراة بين اهلي جدة والفتح على قناة SSC Sports HD1.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة الفتح اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: إدواردو ميندي

الدفاع: سعد بالعبيد، عبد الباسط هندي، ميريح ديميرال.

الوسط: علي مجرشي، فرانك كيسيه، زياد الجهني، سميحان النابت،

الهجوم: روبرتو فيرمينو، رياض محرز وفراس البريكان.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 43 نقطة، جمعها من 13 انتصارًا و4 تعادلات ومثلهم هزائم خلال 20 جولة بالدوري السعودي، فيما يأتي الفتح في المركز السابع برصيد 30 نقطة.