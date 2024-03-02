تخفيضات ضخمة.. أسعار خيالية على البلح والياميش في معارض اهلا رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن بداية الشهر الكريم، رمضان المعظم، لذا تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية والياميش، بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال معارض أهلا رمضان المنتشرة على مستوى المحافظات.

وتتيح وزارة التموين تخفيضات تصل لـ30% على كافة السلع الغذائية والبلح والياميش واللحوم في معارض أهلا رمضان.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار ياميش رمضان.

أسعار البلح والياميش

كيلو البلح:- يتراوح مابين 35 لـ 50 جنيها.

نصف كيلو المشمشية:- 180 جنيها.

لفة قمر الدين:- 35 جنيها.

150 جرام الزبيب:- 80 جنيها.

نصف كيلو القراصيا المجففة:- 140 جنيها.

100 جرام اللوز:- 140 جنيها.

نصف كيلو البندق:- 140 جنيها.

نصف كيلو عين جمل:- 140 جنيها.

ربع كيلو الكركدية:- 55 جنيها.

ربع كيلو السوداني جامبو:- 40 جنيها.