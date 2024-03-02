اعترافات عصابة تصنيع العقاقير المخدرة في مدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على متهمين من العناصر الإجرامية لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في تصنيع المواد المخدرة ،متخذين شقة في مدينة نصر وكرا لتصنيع المخدرات .

أقر المتهمان بجريمتهما وتصنيع العقاقير المخدرات ، إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إثنين من العناصر الإجرامية بإستئجار شقة ومخزنين بدائرة قسمى شرطة أول– ثالث مدينة نصر بالقاهرة وإتخاذهما مسرحاً لتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، تم ضبطهما وضبط أدوات وآلات التصنيع وكذا كمية كبيرة من العقاقير المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية،وإحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أقرا عاطل ألقى القبض عليه ،بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين والمارة في منطقة البساتين ،بإسلوب المغافلة والخطف ،وتم احالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة كانت عندما تم إلقاء القبض علي عاطل، لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة البساتين، بإسلوب الخطف والمغافلة.

وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى السرقات المتنوعة، وأقر بإرتكابه أكثر من وقعة سرقة، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله" سيئ النية"، وكذا ضبط باقى المسروقات بمسكنه.

وفي واقعة آخرى..كشف الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة اختطاف طالب في منطقة شبرا ،وألقت القبض على الجناة الذين أقروا بالواقعة لمساومة أسرة المجني عليه علي دفع أموال لإطلاق سراح نجلهم.

ورد بلاغ لقسم شرطة شرطة شبرا، من أحد المواطنين بإختفاء نجله (طالب ) ، ويعمل فى مجال سفر العمالة للخارج) ، وتلقيه إتصالاً هاتفياً من هاتف نجله وتحدث معه أحد الأشخاص " غير معلوم لديه " ، وطلب منه مبلغ مالى وجوازات سفر وبعض الأوراق نظير إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص ، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والشرقية) .. وإحتجازهم للمجنى عليه بشقة مستأجرة بنطاق محافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبطهم والسيارة "المستخدمة فى الواقعة" ، وتحرير المجنى عليه ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة, وأقر أحدهما بسابقة تعامله مع المجنى عليه بقصد تسهيل سفره للخارج مقابل مبلغ مالى إلا أنه لم يف بذلك ولم يُعيد المبلغ المالى، فإتفق مع باقى المتهمين الآخرين وقاموا بإختطافه وإحتجازه بالشقة المشار اليها، لإجباره على إعادة المبلغ المالى.

بمواجهة المجنى عليه أيد ما جاء بأقوال المتهمين،وإتهمهم بخطفه وإحتجازه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.