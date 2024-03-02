اليوم.. منافسات قوية لدياموند والإعلاميين وبشتيل بالقسم الثالث

تقام اليوم السبت منافسات الجولة الـ22 بمسابقة دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة ، والتي تقام في منطقة الجيزة لكرة القدم فى تمام الثالثة عصراً، حيث تم تأجيل مباراة اورانج وأطفيح 24 ساعه من نفس المجموعة نظراً لإنشغال الملعب.

ومن المقرر أن يلتقي فريق دياموند بقيادة مدربه عمرو الدالى صاحب الصدارة برصيد 50 نقطة لمواجهة فريق ابوالنمرس صاحب العاشر برصيد 24 نقطة.

ويواجه فريق الإعلاميين وصيف المجموعة برصيد44نقطة بقيادة ياسر راشد،نظيره فريق حلوان العام بقيادة مدربة محمد صفوت كشرى صاحب المركز الخامس برصيد 33 نقطه،

فيما يدخل فريق المعادى واليخت مباراة سهله أمام متزيل المجموعة فريق أسمنت حلوان بقيادة أحمد مكى صاحب 3 نقاط فى ترتيب الجدول. أما فريق صول بقيادة أحمد الضظوى صاحب ال13 نقطه والمركز ال13 يدخل مباراة صعبة أمام فريق حدائق الأهرام الذي يحتل المركز التاسع برصيد 26 نقطة في ترتيب الجدول .

ويستعد فريق كاسكادا بقيادة مدربه جمال حواش صاحب المركز ال11 برصيد 24 نقطة لمواجهة فريق الصيد صاحب المركز السابع برصيد 31 نقطة .

ويدخل فريق بشتيل صاحب المركز الثالث فى مواجهة صعبه امام ضيفه منشية ناصر بقيادة عماد عابدين صاحب المركز الثامن برصيد 29 نقطه .

ويؤجل مباراة اورانج بقيادة مدربه تامر عبدالخالق صاحب المركز الرابع برصيد 37 نقطه مع ضيفه فريق أطفيح بقيادة شوقى محمد صاحب المركز ال 12 برصيد 21 نقطه.

مباريات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث كالتالي:

الإعلامين × حلوان

المعادى × الأسمنت

دياموند × ابوالنمرس

صول × حدائق الأهرام

كاسكادا × الصيد

بشتيل × م ناصر

أورانج * أطفيح مؤجل “الأحد”

ترتيب المجموعة الخامسة بالقسم الثالث :