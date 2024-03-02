مشروع "مودة" يطلق مبادرة جديدة تستهدف أبناء المناطق الحدودية

تنفيذاً لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلق المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" مبادرة جديدة تستهدف أبناء المناطق الحدودية، ويأتي هذا من واقع حرص الوزارة علي تحقيق دمج كامل لمختلف الفئات والمناطق الجغرافية بمختلف التدخلات والبرامج التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي.

وقد انطلقت أولى تدريبات المبادرة داخل منطقة النوبة، ومن المخطط أن يتم تنفيذ 20 تدريبا خلال المرحلة التجريبية بمناطق "سيوة، ومرسى مطروح، وواحة الخارجة، وشمال وجنوب سيناء، وحلايب وشلاتين".

كما سيعمل المشروع خلال هذه المرحلة على رصد احتياجات أبناء هذه المناطق ودراسة طبيعة المشكلات الأسرية السائدة تمهيداً لتطوير محتوى توعوي يلبي احتياجات أبناء هذه المناطق بما يدعمهم في بناء كيان أسري مستقر والحفاظ عليه، كما سيتم أيضاً من واقع رصد الاحتياجات تحديد الآليات المثلى لتنفيذ هذه المبادرة مع أبناء المناطق الحدودية.

والجدير بالذكر، أن هذه المبادرة تمثل المبادرة السادسة عشر لمشروع مودة، والذي استطاع منذ إطلاقه تدريب ما يقرب من مليون شاب وفتاة، بالإضافة إلى استفادة 4.9 مليون مواطن مصري من منصته الرقمية للتعلم عن بعد.

وقد أعلنت وزيرة التضامن عن تفعيل خدمة الإستشارات الرقمية "اسأل مودة" على هذه المنصة حرصاً من الوزارة على إستكمال التواصل مع الشباب والأسر والعمل على تقديم الدعم لهم بشكل مجاني وفي سرية تامة.