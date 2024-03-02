6 مواجهات مثيرة في ختام مجموعات دوري أبطال أفريقيا الليلة

يسدل الستار اليوم السبت على دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا من خلال 6 مواجهات مثيرة، يتصدرها قمة ماميلودي صن داونز ضد ضيفه مازيمبي الكونغولي في الثالثة عصرًا، ضمن المجموعة الأولى.

وضمن الفريقان التأهل إلى ربع النهائي، حيث حصد كل منهما 10 نقاط بينما يتقدم مازيمبي بفارق المواجهات المباشرة، لذلك سيحتاج صن داونز إلى الفوز من أجل تصدر المجموعة.

وفي نفس المجموعة، يستضيف بيراميدز فريق نواذيبو الموريتاني، في مباراة تحصيل حاصل بعد ضمان الفريقين الخروج رسميًا، حيث يملك كل منهما 4 نقاط في المركزين الثالث والرابع.

وفي المجموعة الثانية، يصطدم المتصدر أسيك أبيدجان الإيفواري بمضيفه الوداد البيضاوي المغربي، حيث ضمن بطل كوت ديفوار التأهل بـ11 نقطة، بينما يحتاج الوداد صاحب الـ6 نقاط إلى الفوز اليوم على الملعب الكبير في مراكش، من أجل التنافس على التذكرة الثانية للتأهل.. وفي نفس المجموعة، يستضيف سيمبا التنزاني نظيره جوانينج جالاكسي، حيث يملك سيمبا 6 نقاط ويكفيه الفوز من أجل التأهل وقتل حلم الوداد، إذ يتفوق عليه في المواجهات المباشرة .

وتشهد هذه الجولة ديربي عربي مثير بين الترجي التونسي والهلال السوداني في التاسعة مساء على ملعب حمادي العقربي، حيث يملك فريق باب سويقة 8 نقاط، بينما حصد ضيفه 5 نقاط، وتبقى التذكرة الثانية في المجموعة عالقة في هذا اللقاء.

فيما لن تكون أمام النجم الساحلي صاحب الـ4 نقاط أي فرصة للتأهل، حتى لو فاز على المتصدر بيترو أتلتيكو الأنجولي في عقر داره.