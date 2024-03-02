الأهلي يقدم "العرض الأخير"ً لإقناع "معلول" بتجديد عقده

استقر مسؤولو الأهلي على تقديم عرض أخير لإقناع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق بتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي عقب نهائي كأس مصر ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل.

وفتح مسؤولوالأهلي باب التفاوض مع معلول لجس نبضه بخصوص التجديد ولكن اللاعب التونسي وضع بعض المطالب التي أثارت الخلاف بينه وبين إدارة القلعة الحمراء.

وتتمثل مطالب معلول في رفضه فكرة التوقيع لموسم واحد فقط وطلبه التوقيع لموسمين أو ثلاث بجانب حصوله على راتبه بالكامل بالدولار ورفضه فكرة الحصول على 25% بالجنيه المصري بجانب طلبه إعفائه من نسبة المشاركة.

وأعلن الأهلي عودة لاعبه السابق محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا في الموسم الجديد في وقت مبكر كورقة للضغط على معلول لحسم ملف تجديد عقده.

ويسعى مسؤولو الأهلي لإقناع معلول بالتجديد والتغاضي عن بعض شروطه التي طلبها من أجل حسم هذا الملف بصفة نهائية ورسمية خاصة أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر يتمسك ببقاء اللاعب للحاجة لخدماته.

على صعيد متصل ، بدأ محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي تدريبات الجري حول الملعب بعد إصابته بخلع في الكتف خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

ومن المقرر أن يسافر الشناوي خارج مصر للخضوع لبرنامج تأهيلي وعلى الأرجح سيكون في قطر أو الإمارات تمهيداً لعودته للمستطيل الأخضر والمنتظر أن تكون في شهر يوليو المقبل على أقصى تقدير.

في المقابل ، أعرب محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم الأهلي عن سعادته بحل أزمة الغرامة الموقعة ضده لصالح ناديه السابق الزمالك وسدادها بشكل رسمي.

ووجه كهربا الشكر لإدارة الأهلي التي ساندته لتدبير المبلغ المطلوب كما وجه رسالة لجماهير الفريق بعد دعمه في الفترة الماضية بشكل كبير.

ويترقب كهربا عرضاً خليجياً لمغادرة الأهلي في الموسم الجديد بعد حصوله على وعد من محمود الخطيب رئيس النادي بالسماح له بالرحيل في الموسم المقبل بعد رفض رحيله لأحد الأندية السعودية في شهر يناير الماضي للحاجة لخدماته.

وتوصل كهربا لاتفاق نهائي لتجديد عقده مع الفريق الذي ينتهي في صيف 2026 لمدة موسمين قادمين على أن يرحل معاراً حال حصوله على عرض خليجي عقب نهاية الموسم الحالي.