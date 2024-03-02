رئيس الإنجيلية يواصل دوره الرعوي لكنائس الطائفة بالمحافظات.. صور

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جولة رعوية لكنائس الطائفة بالغردقة في محافظة البحر الأحمر.

وترأس أمس الجمعة، فعاليات حفل افتتاح الكنيسة الإنجيلية الأولى بالغردقة وسط حضور جماهيري وشعبي وبمشاركة الدكتور القس ماجد كرم، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس نبيل لبيب، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والشيخ عصام واصف، نائب رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس بشير عزمي، راعي الكنيسة الإنجيلية بالغردقة، والقس ديفيد مجدي، الراعي الإكرامي للكنيسة، وذلك بحضور اللواء كمال سليمان، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، واللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، وسيادة العميد معتز عارف، قطاع الأمن الوطني.

كما قدم العقيد احمد فتحي التهنئة بحضور سيادة المقدم أمين فرحات من الأمن القومي، والمقدم سادو محمد طاهر، مساعد المستشار العسكري لمدينة الغردقة، وفضيلة الشيخ محمد عبد الكريم، والأب يونس أديب، وكيل مطرانية البحر الأحمر للأقباط الكاثوليك، وعدد من القيادات السياسية والدينية والتنفيذية، وممثلين عن الأزهر والأوقاف والكنيسة بمدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لراعي الكنيسة القس بشير عزمي، راعي الكنيسة ولشعب كنيسة الغردقة على افتتاح مبنى الكنيسة العظيم، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة جميع الأحباء من مدينة الغردقة فرحة اليوم معًا.