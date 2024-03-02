"اسعى نحو الغرض" فعاليات روحية بالكنيسة الأسقفية.. تفاصيل

تقيم كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بمنطقة الزمالك، فترة روحية تحت عنوان "اسعى نحو الغرض"، بدءًا من يوم الخميس المقبل من الساعة السابعة مساءً.

يستمر الفعاليات لمدة يومين على أن يشارك في الحضور رموز الكنيسة الـسقفية والدكتور القس عزت شاكر، والقس زياد شحادة، والقس فكري رجائي، والشماس مودي حبيب ودورا، والقس ياسر كوكو، ويأتي تحت رعاية الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

استقبل رئيس الأسقفية ، أمس وفد ألماني من مدرسة الصم التابعة للحكومة الألمانية تدعى "ماركوسالي Marcus Allee"، بمقر " وحدة الصم الأسقفية".

شهدت هذه الزيارة تبادل الخبرات بين وحدة الصم والمدرسة، وتطلع الوفد الزائر إلى فصول الصم بمختلف مراحلهم التعليميه، والفصول الترفيهيه كالرسم والتخاطب والمشغولات اليدوية ومكتب ترجمة الكتاب المقدس بلغة الإشارة.

تخللت الزيارة ندوات من وحدة الصم والمدرسة، وقدم الوفد الألماني نبذة عن مدرستهم وعن وسيلة التدريس بها، إذ تم استعراض الفصول المخصصة للصم، كما زار الوفد للمتحف القبطي والسبع كنائس وجامع عمرو بن العاص، بالإضافة لعمل ورشة عمل تجمع بين الإشارات المصرية والألمانية وتصويرها، وذلك بوحدة الصم الأسقفية، جاء اللقاء بحضور القس كلمينت راعي كنيسة الصم بمصر القديمة، ومادلين سوستانيس رئيس قطاع التعليم بالإبروشية، وكلير غايس مستشار الصم بالكنيسة الأسقفية، وشيري نبيل مدير وحدة تعليم الصم.

تأسست وحدة تعليم الصم تحت مظلة الكنيسة الأسقفية، عام ١٩٨٢م وتم إشهارها بالشئون الاجتماعية برقم ٤٠١٤ لعام ١٩٩٣م، وأصبحت تعرف بـ جمعية الناردين للخدمات الاجتماعية.