موعد مباراة توتنهام وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي

يحل فريق كريستال بالاس، ضيفًا ثقيلًأ مساء اليوم السبت، علي نظيره فريق توتنهام هوتسبير، في المباراة التي تقام على ملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة توتنهام وكريستال بالاس

ومن المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام وكريستال بالاس في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 2.

ترتيب توتنهام وكريستال بالاس

توتنهام يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 47 نقطة، من 14 انتصارا و6 هزائم و5 تعادلات، الفريق يبتعد بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع الذي يحتله أستون فيلا.

كريستال بالاس يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 28 نقطة، من 7 انتصارات و12 هزيمة و7 تعادلات، كريستال بالاس يحاول الحصول على نقاط ثمينة لتأمين بقائه في الدوري الممتاز.