يستعد آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، لمواجهة مهمة على ملعب فويت أرينا، وذلك حين يلتقي مع فريق هايدنهايم ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الألماني موسم 2023/2024.

موعد مباراة فرانكفورت وهايدنهايم اليوم في الدوري الألماني

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة فرانكفورت وهايدنهايم اليوم في الدوري الألماني في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب البوندسليجا، برصيد 34 نقطة؛ حيث لعب 23 مباراة، استطاع الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 10، وخسر في 5 مواجهات.

تشكيل فرانكفورت المتوقع

من المتوقع أن يبدأ دينو توبمولر المدير الفني لفريق فرانكفورت المباراة بتشكيل على النحو التالي:ـ

حراسة المرمى: تراب.

خط الدفاع: بوتا، كوخ، باشو، ماكس.

خط الوسط: إيبيمبي، توتا، بيك، كناوف.

خط الهجوم: مرموش، ايكيتيكي.