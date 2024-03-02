قائد قطاع الغربية للتأسيس العسكري يزور مدرسة محمد صلاح الصناعية

قام اللواء أركان حرب محمد شاهر سعد الدين قائد قطاع الغربية للتأسيس العسكري، و أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني بالغربية، ومحمد أبو ليمون، مدير عام ادارة بسيون التعليمية، ومحمد البنا، مدير التعليم الفني بإدارة بسيون، بزيارة مدرسة محمد صلاح الصناعية العسكرية بنين "تأسيس عسكري"، حيث كان في استقبالهم العميد محمد محروس، القائد العسكري بالمدرسة، والسيد العميد شوقي عبده فايد، والسيد العقيد سامح منصور ، والمهندس أشرف منصور، مدير المدرسة.

وشهد الحضور طابور الصباح ومراسم تحية العلم والنشيد الوطني والإذاعة المدرسية، كما أدى الطلاب عروضًا عسكرية ورياضية متميّزة نالت إعجاب واستحسان الحضور.



تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات المستهدفة لمدارس الغربية لتقييم المدارس لصالح مسابقة أكفأ مدرسة ثانوي عسكري (عام – تأسيس).