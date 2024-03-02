السبت 02 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان وتسقط 3 قتلى بينهم مسؤول بحزب الله

بوابة الوفد الإلكترونية

 

نفذت طائرات إسرائيلية، اليوم السبت، غارة مسيرة استهدفت سيارة على طريق الناقورة الرئيسي في جنوب لبنان، بحسب موقع لبنان 24.

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عاجل.. طائرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان

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وزير خارجية لبنان الأسبق: إسرائيل ستدفع الثمن غاليا لو قررت الاعتداء على جنوب لبنان

وتشير المعلومات الأولية بحسب الموقع اللبناني – إلى مقتل 3 أشخاص نتيجة الهجوم الذي وقع في منطقة الحمراء في الناقورة ونفذ بـ 3 صواريخ أطلقتها المسيرة..

 

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مسؤولا في حزب الله اللبناني قتل في الحادث، فيما أفاد مصدر أمني لبناني أن شخصية فلسطينية كانت هي المستهدفة في غارة الناقورة..

 

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السيارة المستهدفة وقد اشتعلت فيها النيران وتفحمت.

 

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