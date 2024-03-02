مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان وتسقط 3 قتلى بينهم مسؤول بحزب الله

نفذت طائرات إسرائيلية، اليوم السبت، غارة مسيرة استهدفت سيارة على طريق الناقورة الرئيسي في جنوب لبنان، بحسب موقع لبنان 24.

وتشير المعلومات الأولية بحسب الموقع اللبناني – إلى مقتل 3 أشخاص نتيجة الهجوم الذي وقع في منطقة الحمراء في الناقورة ونفذ بـ 3 صواريخ أطلقتها المسيرة..

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مسؤولا في حزب الله اللبناني قتل في الحادث، فيما أفاد مصدر أمني لبناني أن شخصية فلسطينية كانت هي المستهدفة في غارة الناقورة..

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السيارة المستهدفة وقد اشتعلت فيها النيران وتفحمت.