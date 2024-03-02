السبت 02 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تشييع جثمان حلمي بكر بمسجد السيدة نفيسة.. اليوم

حلمي بكر
حلمي بكر

تستعد أسرة الموسيقار الراحل حلمي بكر، لتشييع جثمانه اليوم، السبت، بمسجد السيدة نفيسة، حيث خرج الجثمان صباح اليوم من احد المستشفيات الخاصة في محافظة الشرقية متجهاً إلى القاهرة. 

 

ومن المقرر أن يقام العزاء يوم الأحد المقبل، من مسجد الحامدية الشاذلية.

وكان رحل عن عالمنا مساء امس، الخميس،  الموسيقار حلمي بكر بعد صراع كبير مع المرض عن عمر يناهز 85 عاما، وهو أحد أشهر الموسيقيين والملحنين فى مصر والوطن العربى.

ويشار إلى أن قدم حلمي بكر ، العديد من الألحان لكبار المطربين المصريين والعرب، ومنهم ليلى مراد، وردة الجزائرية، نجاة، محمد الحلو، ميادة الحناوي، أصالة، مدحت صالح، على الحجار، ولحن أوبريت الحلم العربى.

وقدم أيضا  أكثر من 1500 لحن موسيقى مع كبار المطربين والمطربات فى العالم العربى، بالإضافة إلى 48 لحنا لمسرحية غنائية اشهرها سيدتى الجميلة، وموسيقى فى الحى الشرقى، وحودايت.

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