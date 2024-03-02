التموين: نوفر كل السلع بجودة عالية وسعر مخفض

قال عيد عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ اهتمام القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين بالتوسع في أكبر عدد ممكن من معارض أهلا رمضان، مشددًا على أن كل السلع متاحة بجودة عالية وبسعر تنافسي عن مثيلتها في الأسواق بتخفيضات من 20% إلى 30%.

3 معارض رئيسة لأهل رمضان في كل محافظة

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "وزير التموين وجه بأن يكون في كل محافظة 3 معارض رئيسة كحد أدنى، وخطط لمحافظة القليوبية من 8 إلى 12 معرض أهلا رمضان بخلاف الشوادر والسلاسل التجارية والسيارات المتنقلة لمنافذ أمان وتحيا مصر وبعض المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي".

زيادة أكبر فرص ممكنة للمواطنين للاستفادة من التخفيضات

وتابع: "نعمل من خلال هذه المعارض على زيادة أكبر فرص ممكنة للمواطنين للاستفادة من التخفيضات التي تتراوح من 20% إلى 35%، وفي محافظة القليوبية حتى الآن، فقد تم فتح 4 معارض رئيسة، وأنا الآن في الطريق لافتتاح المعرض الخامس بمنطقة ميت عاصم بمدينة بنها وسيحضر فيها المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان".

