تخفيضات تصل لـ30%.. أسعار اللحوم والسلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان

تقدم معارض أهلا رمضان على مستوى محافظات الجمهورية، تخفيضات على ياميش رمضان والسلع الغذائية واللحوم تصل لـ30%، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع التجار والتغلب على غلاء الأسعار.

وتنشر "الوفد" أسعار اللحوم والسلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

سعر كيلو السكر المعبأ:- 27 جنيهًا.

سعر كيلو أرز بلدي 2 كسر (10%):- 35 جنيهًا.

سعر كيلو أرز بلدي معبأ 1 كسر (5%):- 36 جنيهًا.

سعر كيلو أرز هندي معبأ 2 كسر (10%):- 30 جنيهًا.

سعر كيلو دقيق معبأ:- 28 جنيهًا.

سعر كيس مكرونة 300 جم:- 9.5 جنيه.

سعر كيس مكرونة 400 جم:- 13 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة:- 27 جنيهًا.

سعر كيس مكرونة 350 جم:- 9.5 جنيه.

سعر نصف كيلو عدس مجروش:- 40 جنيهًا.

سعر نصف كيلو فول معبأ:- 25 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت عباد 750 مللي:- 90 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت خليط 1 لتر:- 100 جنيه.

سعر سمن نباتي 700 جم:- 95 جنيهًا.

سعر سمن نباتي 1.5 كجم:- 188 جنيهًا.

سعر شاي ناعم 250 جم:- 57 جنيهًا.

سعر شاي ناعم 40 جم:- 8.5 جنيه.

سعر كيلو لحم بقري طازج:- 250 جنيهًا.

سعر كيلو دواجن مجمدة:- 100 جنيه.

سعر أوراك دواجن مجمدة 900 جم:- 90 جنيهًا.

سعر صدور دواجن مجمدة 450 جم:- 57 جنيهًا.

سعر علبة جبن 250 جم:- 14 جنيهًا.

سعر علبة جبن 125 جم:- 7 جنيهات.

سعر برطمان صلصة 300 جم:- 14.5 جنيه.

سعر زجاجة خل 1 لتر:- 12 جنيهًا.