رئيس جهاز 6 أكتوبر يستعرض جهود إزالة مخالفات البناء والإشغالات وأعمال النظافة والزراعة

استعرض المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، جهود إدارة الإشغالات والإزالات في إزالة مخالفات البناء ورفع الإشغالات، وكذا أعمال النظافة والزراعة على مستوى قطاعات المدينة، تنفيذاً لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع أي ظواهر عشوائية وإزالة مخالفات البناء في مهدها، للحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي للمدن الجديدة.

وقال المهندس عادل النجار، إنه تم إزالة الشدة الخشبية قبل البدء في بناء زيادة عن النسبة البنائية المقررة في الترخيص للقطعة رقم ٤٤٤ بحي ٢٠٠٠ قطعة " البوليفارد "، كما تم إزالة مخالفة بنائية بالحي السابع تمثلت في تحويل البدروم بالمراكز التجارية الكائنة بجوار مبنى المفوضية السامية لشئون اللاجئين إلى ورش لصيانة سيارات، كما تم تنفيذ قرار إخلاء للعمارة رقم ٢١ بعمارات النصر بمحور جمال عبد الناصر، وذلك بالقطاع الشمالي.

وأضاف " النجار " أن المخالفات بالقطاع الجنوبي، شملت إيقاف أعمال وإزالة فورية لأعمال زيادة فى غرف السطح للقطع أرقام ١١٨، ١٤٣ فيلات بالحى الخامس، وكذا إزالة فورية لأعمال زيادة فى غرف السطح للقطعة رقم ٩٩٣ بالمجاورة الخامسة بالحي الأول، فضلاً عن تنفيذ حملة لرفع إشغالات الباعة والمحال التجارية المتعدية على حرم الطريق بمركز الأمل بالمجاورة الرابعة بالحي الأول والشارع الفاصل بين الأحياء الخامس والسادس، وإزالة إشغالات الطريق بالحي السادس.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه تم رصد مخالفة بناء باستكمال زيادة دور عن غرف السطح الصادرة في الترخيص للقطعة رقم ١٤٦ منطقة ٧١ فدان جنوب الأحياء - وتم فك الشدة الخشبية للسقف.

وأشار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إلى أنه تم شن حملة إشغالات على مركز ميجا بالسياحية الرابعة ورفع إشغالات الباعة الجائلين بالحي المتميز، منوهاً عن أنه تم تنفيذ العديد من حملات إزالة مخالفات البناء بالسياحية الرابعة، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لزيادة في غرف السطح للقطعة رقم ٣٤٤، وإزالة مخالفة تحويل النشاط من بدروم إلى سكني بالقطعة رقم ١٢٦، وكذا إيقاف أعمال والتحفظ على المعدات للقطعة رقم ٢٨٠.

وأوضح " النجار"، أنه تم شن عدة حملات لإزالة التعديات والاستحواذ على الطريق العام وفتحه أمام المارة لتسهيل حركة المرور ورفع عربات بيع المأكولات بالمحور المركزي ومحور جمال عبد الناصر.

وبالنسبة للقطاع الغربي، قال " النجار" إنه تم شن حملة نظافة موسعة لمتابعة أعمال نظافة الشوارع والطرق بالقطاع الغربي وتغيير الصناديق ورفع تجمعات القمامة ومخلفات الزراعة، ونظافة وكنس وتجريد الشوارع والممرات وكذا تطوير المنطقة الصناعية.

وحذر رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، من الإقدام على حالات البناء المخالف لشروط التراخيص، والتعدي على حرم الطريق، مؤكداً أنه لن يسمح بانتشار الباعة الجائلين وإعاقة حركة المرور والسير للسكان، قائلا:"إن جهاز مدينة ٦ أكتوبر يعمل على قدم وساق على مدار ٢٤ ساعة، لإبطال جميع محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالي والشكل الحضاري للمدينة."

وكلف " النجار " رؤساء الأحياء ومسئولي الإدارات بمختلف قطاعات المدينة بضرورة المتابعة الجيدة لجميع أعمال النظافة والصيانة، وأعمال المرافق وتطوير الطرق وتنسيق الموقع والزراعة، ومتابعة شكاوى السكان بالمدينة.