السبت 02 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المواطن الصحفى

استغاثة لمحافظ الإسكندرية: اتحاد ملاك البرج يمنعي من دخول شقتي

اللواء محمد طاهر
اللواء محمد طاهر محافظ الاسكندريه

استغيث باللواء محمد طاهر محافظ الاسكندريه للتحقيق فيما حدث لى  انا وابنتي ( رحاب مصطفى كامل محمد المدني ) حيث تم منعنا من دخول شقتنا بمعرفة رئيس اتحاد الملاك بالبرج المشهرة برقم ٧٠٥ لسنة ٢٠٢٣ .

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 كل ذلك بسبب اعتراضنا على سوء معاملتنا من قبل اتحاد الملاك  وقد لجأنا لنقطة شرطة الهانوفيل لطلب الحمايه ، وقد حدث هذا بسبب اعتراضنا تحصيل مصروفات ومبالغ  لصيانة للبرج دون اعطائنا اية  ايصالات او اطلاعنا على ، حيث قام احد الملاك بسداد  فواتير الحساب على  الحساب خاص لرئيس اتحاد الملاك بأحد البنوك العامه  وبتم تغير( فلاشة )المصعد لعدم صعودنا الشقه وقطع التيار الكهربائي عن البرج على الرغم  من تحصليها كل هذه المصروفات والغريب وجود ۱۲ شاليه تابعين للبرج لا يتم تحصيل مصروفات منهم
لذلك اناشد محافظ الاسكندريه التدخل وابلاغ النائب العام المستشار محمد شوقى التحقيق في هذه المخالفات والمحاضر المحرره ضدهم بنقطة شرطة الهانوفيل

هناء حسين خليل عويس برج لازورد رقم ٩ عمارة أ - الهانوفيل - شارع الزهراء - المتفرع من شارع الدكتور سعودي سابقا - الحنفية - تابع قسم شرطة الدخيلة - الاسكندرية - شقه 3 الدور الحادي عشر ت / ۰۱۲۲۳۳٤٩٨٧٥ - ٠١٠٠٥٦٦٧٧٩٩

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