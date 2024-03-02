تجديد حبس أب ونجليه بتهمة اختطاف سائق توك توك في كرداسة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، بحبس عاطل ونجليه، لاحتجازهم سائق توك توك، بسبب واقعة سرقة، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وأدلي المتهمون باعترافات تفصيلية بارتكاب الواقعة واستدراجهم المجنى عليه واحتجازه بمنزل أحد جيرانهم، لسابقة قيام المجنى عليه بسرقة مركبة "التوك توك" الخاصة بالمتهمين بالاشتراك مع آخر "مُقيد الحرية" وأرشدوا عن مركبة المجنى عليه.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من عامل، مقيم بدائرة المركز بتلقيه اتصال هاتفي من أحد الأشخاص أبلغه باحتجاز نجله سائق مركبة "توك توك" لسابقة قيامه بسرقة مركبة "توك توك" أخرى خاصة به وطلب منه مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه ومركبة "التوك توك" الخاصة بالمجنى عليه.

بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة عاطل، ونجليه "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تم استهدافهم وضبطهم وتحرير المجنى عليه مصاب بكدمات وجروح قطعية متفرقة بالجسم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

إخماد حريق شب داخل مخزن ملابس في الوراق

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب داخل مخزن ملابس ببدروم بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، دون خسائر في الأرواح.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة العمليات بنشوب حريق داخل مخزن ملابس ببدروم أحد العقارات.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح، وتمثلت الخسائر في حريق محتويات المخزن.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وتم استدعاء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل عقار في كرداسة

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في عقار مكون من 5 طوابق، في منطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



وكشفت المعاينة أن الحريق اندلع داخل شقة سكنية إثر انفجار أنبوبة غاز في الطابق الثاني داخل عقار مكون من 5 طوابق، في منطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



والبداية كانت بتلقي غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق ناتج عن انفجار أنبوبة داخل عقار سكني بالطابق الثاني داخل عقار سكني مكون من 5 طوابق، في منطقة كرداسة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مقر البلاغ، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق.