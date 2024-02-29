حبس 4 أشخاص متهمين بغسل 50 مليون جنيه أرباح المخدرات

قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس 4 أشخاص تخصص نشاطهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لـ 3 منهم معلومات جنائية، مقيمون بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد والأقراص المخدرة عن طريق قيامهم بـ تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.