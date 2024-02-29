تجديد حبس البلوجر هدير عاطف بتهمة النصب

قررت المحكمة المختصة تجديد حبس البلوجر هدير عاطف 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين.



وكانت المحكمة المختصة جددت من قبل حبس باقى المتهمين وهم طليق هديل ويدعى بلال فاروق وشقيقته هاجر وزوجها تامر عادل".



واستمعت النيابة لشهادة عدد من المجني عليهم، فتواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ "هدير عاطف وطليقها بلال فاروق" عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي والمتهمين الآخرين وهما "هاجر شقيقة بلال فاروق وزوجها تامر عادل" شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهم الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها "بلال"، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدّم الشهودُ العقودَ في التحقيقات.



واستجوبت النيابة العامة المتهمون الأربعة وهم (هدير عاطف، وطليقها بلال فاروق وشقيقته هاجر فاروق، وزوج شقيته تامر عادل"، فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، فأقرت هدير في التحقيقات بدعوة طليقها "بلال" الجمهورَ عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو 7 أشهر؛ لتلقي أموالهم لاستثمارها في تجارة العقارات والسيارات، وتداولها بالبورصة، مقابل أرباح، وذلك دون أن تكون له شركة مسجلة لذلك، واكتفاؤه بدعوة الجمهور والإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك معمها شقيقة بلال وزوجها.