قررت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس مزارع في القناطر الخيرية 4ايام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج، إلا أنه لم يلتزم بذلك واستولى على الأموال، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

استولى على 720 ألف جنيه.. حبس مزارع نصب علي المواطنين بالقناطر الخيرية

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية ، يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة القناطر الخيرية من 5 أشخاص يفيد بقيام مزارع بالتحصيل منهم على مبالغ مالية بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج واستولى منهم على نحو 720 ألف جنيه ولم يفي بوعوده معهم.

ضبط مزارع نصب علي المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية ، من ضبط مزارع بالقليوبية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

وتلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من 5 أشخاص بتضررهم من مزارع - مقيم بدائرة المركز لقيامه بالتحصيل على مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 720 ألف جنيه نظير تسفيرهم للعمل بالخارج، وعدم التزامه بذلك أو رد المبالغ المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع عامل وضبط 5 آخرين أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج والمنوفية

كما لقى عامل مصرعه وضبط 5 آخرين أثناء التنقيب عن الآثار بمحافظتي سوهاج والمنوفية وأخطرت النيابة العامة.

وكانت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية ، بمشاركة مديريتى أمن “المنوفية - سوهاج” أسفرت عن ضبط شخصين – لأحدهما معلومات جنائية؛ لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل ملك أحدهما بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

كما ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج ووفاة عامل كان برفقتهم إثر تعرضه لحالة اختناق نتيجة إنهيار كمية من الأتربة عليه أثناء الحفر.

كما عثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.