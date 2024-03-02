مركز التميز للمياه ينظم برنامج تدريبي لطلاب المنح بجامعة الإسكندرية

نظم مركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية، برنامج تدريبي لطلاب منحة مركز تميز المياه، برنامج الهندسة المدنية والبيئية، جامعة الإسكندرية، بشركة EPROM.

يأتي ذلك فى أطار حرص جامعة الإسكندرية، على تأهيل طلابها على بعض المهارات الخاصة بالمواد العملية فى مجال إدارة المياه لتقديم كفاءات مناسبة لقطاع الاعمال مع ربط الدراسة بمتطلبات سوق العمل.

واشترك الطلاب في برنامجي التدريب التي تشمل كلا من برامج معالجة المياه للتطبيقات الصناعية، عمليات محطة مياه الصرف الصحي واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

.Water Treatment for Industrial Applications

.Waste Water Plant Operations and Troubleshooting.



وتم التدريب بالتعاون بين مركز التميز للمياه - جامعة الإسكندرية وبين شركة EPROM لتقديم دوره تدريبية لمجموعة من طلاب مركز التميز المياه.

