عمر مرموش يتواجد بالتشكيلة المتوقعة أمام هايدنهايم في الدوري الألماني

يتقابل فريق الكرة الأول بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش أمام هايدنهايم، عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الألماني.



ويتواجد فريق آينتراخت فرانكفورت في المركز السادس ب جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 34 نقطة، فيما يأتى هايدنهايم فى المركز الـ 10 برصيد 23 نقطة.



تشكيل آينتراخت فرانكفورت المتوقع أمام هايدنهايم في الدوري الألماني

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: ويليان باتشو، روبين كوخ، توتا.

وسط الملعب: فيليب ماكس، دوني فان دي بيك، دينا إيبيمبا، أوريليو بوتا.

وسط الملعب الهجومي: عمر مرموش، أنسجار كناوف.

الهجوم: هوجو إيكيتي.

وسجل عمر مرموش 10 أهداف خلال الموسم الحالي فى الدوري الألماني، يحتل بهم المركز السابع بقائمة هدافي المسابقة، بالتساوي مع كل من دونيايل مالين لاعب بوروسيا دورتموند، ماكسيميليان بيير لاعب هوفنهايم وفيكتور بونيفاس لاعب باير ليفركوزن.

وقدم المصري عمر مرموش أداء مميزا في آخر 4 مباريات مع آينتراخت فرانكفورت منذ العودة لصفوف فريقه بعد المشاركة مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.