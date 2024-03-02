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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم السبت

العملات الاجنبية
العملات الاجنبية

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من حروب وصراعات دولية تؤثر على سعر العملات.

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أسعار صرف الدولار بالبنوك بمستهل تعاملات السبت

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الجمعة


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات الأجنبية:
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نحو 33.39 جنيه للشراء و 33.54 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري نحو 38.99 جنيه للشراء و 39.16 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 35.02 جنيه للشراء و 35.18 جنيه للبيع.

وجاء سعر 100 ين ياباني نحو 20.55 جنيه للشراء و 20.64 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليوان الصينى نحو 4.28 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

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