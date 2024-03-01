سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الجمعة

سعر الدولار أمام الجنية المصري.. شهد سعر الدولار الأمريكي خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في ماكينات الصرف الألي الـATM، استقرارًا، وثبت ببنكى الأهلى المصرى، ومصر عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.83 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابةى الوفد الإلكترونية" سعر الدولار الأمريكي خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في ماكينات الصرف الألي، وجاء سعره على النحو الاتي:

سعر الدولار اليوم الجمعة أمام الجنية بنهاية التعاملات

الدولار

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري

30.83 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.