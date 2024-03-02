أسعار صرف الدولار بالبنوك بمستهل تعاملات السبت

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من حروب وصراعات دولية تؤثر على سعر العملة الخضراء.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار:

سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.