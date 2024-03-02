موعد مباراة الهلال والاتحاد القادمة في دوري أبطال آسيا

عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، على موعد مع مباراة أخرى تجمع بين الهلال والاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا مساء الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة الهلال واتحاد جدة بأبطال آسيا

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الهلال و الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل بين الفريقين في تمام الساعة الـ٨مساءً بتوقيت السعودية حيث تُقام على ملعب المملكة آرينا في الرياض.

بينما تُقام مباراة العودة يوم 12 مارس في جدة في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “الجوهرة المشعة”.

الهلال يهزم الاتحاد في الدوري السعودي

هزم الهلال نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم الاتحاد عن طريق النجم الفرنسي نجولو كانتي في الدقيقة 13، بينما تعادل للهلال المهاجم صالح الشهري في الدقيقة 39، وفي الشوط الثاني سجل البرازيلي مالكوم هدف التقدم للهلال في الدقيقة 59، قبل أن يعزز سعود عبد الحميد بالهدف الثالث في الدقيقة 67.



بهذه النتيجة يتواجد الهلال في الصدارة برصيد 62 نقطة من 22 مباراة خاضها الزعيم في الدوري السعودي حتى الآن، بواقع 20 انتصارا وتعادلين، ولم تتلقى كتيبة خورخي خيسوس الهزيمة.

بينما يقع فريق الاتحاد، في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 37 نقطة من 22 مباراة، بواقع 11 انتصارا و4 تعادلات، وتلقى «حامل اللقب» الهزيمة في 7 مباريات.