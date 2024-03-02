مدرب الهلال يتحدث عن مواجهة الاتحاد القادمة بدوري أبطال آسيا

تحدث البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال إن فريقه حقق انتصارًا رائعًا أمام منافس قوي، وذلك في أول تعليق بعد الفوز على الاتحاد، بنتيجة 3/1 ،في قمة مباريات الجولة 22 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وأضاف:" أن الاتحاد كان الطرف الأفضل في النصف ساعة الأولى من المباراة، قبل أن يتمكن لاعبو الهلال من استعادة السيطرة على المباراة" .

وعن المواجهة القادمة أمام الاتحاد في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا، قال جيسوس إنه يعمل للتحضير لكل مباراة على حدة، لافتًا إلى أنه من الآن سيعمل للاستعداد للقاء الذهاب الآسيوي.

ولفت جيسوس إلى أن الاتحاد فاجئه باللعب بـ5 لاعبين في الخلف، مشيرًا إلى أنه يحب مواجهة الفرق التي تلعب بهذا العدد من اللاعبين في الخلف، مضيفًا أن فريقه كان بإمكانه تسجيل عددٍ أكبر من الأهداف.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، بفارق تسع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، فيما تجمد ر صيد الاتحاد عند 37 نقطة في المركز الخامس.