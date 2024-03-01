بركات: مروان عطية قدم أفضل مستوياته مع الأهلي أمام يانج أفريكانز

أشاد محمد بركات، نجم النادي الأهلي بالمستوى الذي قدمه مروان عطية، لاعب الأحمر خلال مباراة يانج أفريكانز التنزاني، التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي قدم سيناريو جيد في مباراة يانج أفريكانز من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف: "كان هناك استعراض زائد في نهاية المباراة من لاعبي الأهلي، ولكن الإيجابيات عديدة، خصوصًا أن هناك بعض اللاعبين يقدمون مستوى بوتيرة واحدة".

وتابع: "علي معلول هو نجم الشوط الثاني في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، هو يعرف كيف يتصرف بالكرة، ومتى يمرر ومتى يرسل العرضيات".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "مروان عطية قدم واحدة من أفضل مبارياته مع النادي الأهلي، هو أكثر لاعب يستخلص الكرات من الفريق المنافس، وهو لاعب ذكي ويعرف يتحرك".