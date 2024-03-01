حسين لبيب: سوء الإدارة أغرق الزمالك في المديونيات.. وأنجزنا ما وعدنا به الجماهير في 120 يوما

أكد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن سوء الإدارة للقلعة البيضاء في الفترات السابقة أغرق النادي في المديونيات.

وقال حسين لبيب في تصريحات تليفزيونية لقناة نادي الزمالك "سوء الإدارة سابقا أغرق النادي في المديونيات"

وأضاف "فك القيد كان من أصعب الملفات التي واجهت مجلس الإدارة وفوجئنا بحجم المديونات التي وصلت لنحو 2 مليون و500 ألف دولار.

وأوضح "كان أمامنا 14 أزمة وملف في طريقنا لرفع القيد وكنا نتوقع أن المطلوب منا سيصل على أقصى تقدير إلى مليون و800 ألف دولا، لكننا فوجئنا بضرورة دفع 2.5 مليون دولار أو تسوية هذه الملفات قبل شهر يناير"

وأضاف لبيب "تمكنا في 120 يوما تحقيق كل ما وعدنا به جماهير الزمالك".

حقق نادي الزمالك انتصارًا صعبًا على الداخلية بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة 14 من مسابقة الدوري الممتاز.

بذلك الانتصار رفع الزمالك رصيده للنقطة 15 في الترتيب الحادي عشر ، بينما تجمد رصيد فريق الداخلية عند النقطة 8 في المركزالسابع عشر.