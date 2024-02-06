لميس الحديدي: نتظر تدخل البنك المركزي بتوفير الدولار أو تحريك سعر الصرف

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن تراجع أسعار الدولار انعكس على سوق الحديد حيث شهد بعض الانخفاضات، لكن باقي السلع ما زالت على نفس أسعارها.

وأضافت لميس الحديدي، خلال برنامجها “كلمة أخيرة”، على فضائية “أون”، مساء اليوم، أن أسعار صرف الدولار في السوق السوداء مستقرة، معلقة: "إحنا مش في انتظار تعويم، لأنه حصل تعويم لـ الدولار في السوق السوداء، إحنا منتظرين تحريك سعر الصرف الرسمي وتوافر الدولار في البنوك، عشان يقرب من السوق الموازي ويبقى عندنا سعر صرف عاقل".

لازلنا ننتظر تدخل البنك المركزي بتوفير الدولار أو تحريك سعر الصرف

وتابعت لميس الحديدي: "لا زلنا ننتظر تدخل البنك المركزي بتوفير الدولار أو تحريك سعر الصرف”، معقبة: “الصراحة الدولار بالفعل حصله تعويم في السوق السوداء”

واستقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، الاثنين 5 فبراير، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه:

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 98.06 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.57 جنيه للشراء، و100.33 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي حققت في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 99.59 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 93.48 للشراء، 100.25 جنيه للبيع.