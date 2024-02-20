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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا عبدالعال: طريقة لعب جوميز أثرت على أداء عبد الله السعيد

عبد الله السعيد لاعب
عبد الله السعيد لاعب الزمالك

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن طريقة لعب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك أثرت على أداء عبدالله السعيد في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

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وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن طريقة لعب جوميز لم تخدم عبد الله السعيد أمام الإسماعيلي ولم يظهر بالمستوي الفني المنتظر منه في المباراة".

 

وتابع :"عبد الله السعيد لاعب مهم وصفقة قوية لنادي الزمالك وسيتألق في الفترة المقبلة بشرط تغيير طريقة لعب جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض ".

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