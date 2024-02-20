رضا عبدالعال: طريقة لعب جوميز أثرت على أداء عبد الله السعيد

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن طريقة لعب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك أثرت على أداء عبدالله السعيد في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن طريقة لعب جوميز لم تخدم عبد الله السعيد أمام الإسماعيلي ولم يظهر بالمستوي الفني المنتظر منه في المباراة".

وتابع :"عبد الله السعيد لاعب مهم وصفقة قوية لنادي الزمالك وسيتألق في الفترة المقبلة بشرط تغيير طريقة لعب جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض ".