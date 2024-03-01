بعد ارتكابه 5 وقائع سرقة..تفاصيل سقوط لص المساكن في القاهرة

كشفت تحريات المباحث الجنائية، واقعة ضبط عاطل سرق كمية مشغولات ذهبية من داخل شقة في منطقة القاهرة الجديدة، وتبين إن التهم اعتاد على مزاولة نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن وارتكاب العديد من وقائع السرقة المختلفة .

وإعترف النتهن بإرتكاب 5 وقائع سرقة مختلفة، وإرشاده على مكان المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وتم ضبطها، وإحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه.

الواقعة كانت بإلقاء الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،القبض على (عاطل- له معلومات جنائية ) ، لقيامه بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب " المفتاح المصطنع".

وفي سياق آخر ، شهدت منطقة العباسية بالقاهرة ، واقعة مؤسفة ،حيث قام طالب بمعهد التمريض بالتعدي على أحد زملائه بشارع كلية الطب في مشاجرة، وإصابته بطعنه من سلاح أبيض، وتمكنت الأجهزة من السيطرة على الواقعة وضبط المتهم .

تلقت النجدة بلاغ مفاده نشوب مشاجرة بين طلاب معهد كلية التمريض بشارع كلية الطب بالعباسية ووجود طلاب مصابين، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين إصابة أحمد. ط، وجلال. س، وإبراهيم. ر طلاب بالفرقة الثانية، مصابين بجروج طعنية باستخدام سلاح أبيض.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الطالب يدعي أحمد.م طالب بالفرقة الأولي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.