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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر يعلق على مواجهة الزمالك:"أريد اللقب"

كولر
كولر

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، ضمن منافسات نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022/2023.

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تأهل الأهلي والزمالك لنصف نهائي دوري سيدات الطائرة


وكان الأهلي قد حقق الفوز على يانج أفريكانز بهدف دون رد مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة.

تصريحات كولر

تحدث المدرب السويسري في تصريحات لقناة "الأهلي"، حيث قال: "لقاء الزمالك في نهائي كأس مصر؟ لم أنتهي من مباراة اليوم، سأقوم بمشاهدتها وتحليلها، وأتحدث عن تفاصيلها مع الفريق وبعد ذلك أغلق الصفحة".
وتابع: "سنبدأ بعد ذلك التحضير لمواجهة الزمالك، وأشاهد مباريات لهم وأفكر في الاستراتيجية وطريقة اللعب المناسبة أمامهم".
وأضاف: "بالـتأكيد أريد الفوز على الزمالك، ولكن هذه مباراة كأس ومثل هذه اللقاءات تكون بها مفاجآت وصعوبات كبيرة جدًا".
وأتم كولر تصريحاته: "بالتأكيد أريد تحقيق اللقب، ولكن أعلم أنني سأواجه فريقًا كبيرًا جدًا، ولديهم نفس الداوفع ويريدون الفوز باللقاء".

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