كولر يعلق على مواجهة الزمالك:"أريد اللقب"

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، ضمن منافسات نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022/2023.



وكان الأهلي قد حقق الفوز على يانج أفريكانز بهدف دون رد مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة.

تصريحات كولر

تحدث المدرب السويسري في تصريحات لقناة "الأهلي"، حيث قال: "لقاء الزمالك في نهائي كأس مصر؟ لم أنتهي من مباراة اليوم، سأقوم بمشاهدتها وتحليلها، وأتحدث عن تفاصيلها مع الفريق وبعد ذلك أغلق الصفحة".

وتابع: "سنبدأ بعد ذلك التحضير لمواجهة الزمالك، وأشاهد مباريات لهم وأفكر في الاستراتيجية وطريقة اللعب المناسبة أمامهم".

وأضاف: "بالـتأكيد أريد الفوز على الزمالك، ولكن هذه مباراة كأس ومثل هذه اللقاءات تكون بها مفاجآت وصعوبات كبيرة جدًا".

وأتم كولر تصريحاته: "بالتأكيد أريد تحقيق اللقب، ولكن أعلم أنني سأواجه فريقًا كبيرًا جدًا، ولديهم نفس الداوفع ويريدون الفوز باللقاء".