افتتاح 5 مساجد فى أبوقرقاص بالمنيا

افتتح مركزومدينةالمنيا ، ومركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، 5 مساجد بالقرى ، إستعدادا لشهر رمضان المبارك ، حيث وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، مديرية الأوقاف بالإنتهاء من تجهيز المساجد و الساحات لإستقبال المصلين وإقامة الصلوات و أداء التراويح .

مشددا محافظ المنيا ، على استمرار حملات النظافة و التعقيم ، و الإلتزام بكافة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء خلال الشهر الفضيل ، وفى سياق متصل ، أناب محافظ المنيا اليوم الجمعة ، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، لإفتتاح مسجدى الرحمن ، ومبارك بقرية القرايشة ، وعزبة محمد ربيع التابعة للوحدة المحلية لصفط الخمار ، بحضور ممثلى وزارة أوقاف المنبا.

كما أناب تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، لإفتتاح 3 مساجد بمجلس قروى بنى عبيد منها ، مسجدا ( البرادعة والوسطانى ) ، بقرية بنى سعيد ، و مسجد العارفين بقرية عرب السلطان حسن ، و يأتى ذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف ، لإحلال وتجديد عدد من المساجد بقرى ومراكز المحافظة .