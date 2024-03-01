المنيا تحصد المراكز الأول جمهورياً بمسابقة القرآن الكريم

هنأ اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الجمعة، الطالبتين الفائزتين من أبناء المحافظة بالركز الأول والثاني على مستوى الجمهورية هذا العام، فى مسابقة القرآن الكريم التى نظمتها وزارة التربية والتعليم.

حيث فازت بالمركز الأول، الطالبة نحلاء محمود عبد الله بمدرسة المشير عبد الحكيم عامر الثانوية بسمالوط فى المستوى الأول القرآن الكريم بالكامل، كما فازت بالمركز الثانى، الطالبة نورهان محمد خلف بمدرسة دمشير الثانوية فى المستوى الثانى ٢٠ جزءا .

قدم محافظ المنيا الشكر لأسرة الطالبتين لرعايتهما، والإهتمام بهما، ومساعدتهما في حفظ كتاب الله عز وجل، وجعلهما مثالا يحتذى به بين اقرانهما، مقدما التهنئة لمديرية التربية و التعليم بالمنيا.

ومؤكدا على دور المدرسة فى تعزيز القيم الإسلامية، وتحفيز الشباب على حفظ القرآن ، والعمل بمحكم آياته وغرس تعاليمه الداعية إلى السلام و المحبة، و احترام الآخر، ونبذ العنف والتطرف .