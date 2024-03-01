حسين الشحات نجم الأهلي: مستمرون في طريقنا لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا

أبدى حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز على يانج أفريكانز بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة في ختام منافسات ‏دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي متصدرًا قمة ‏المجموعة الرابعة.‏

وقال الشحات: " تسجيلي هدف الفوز في شباك يانج أفريكانز اليوم أمر يسعدني، ولكن الأهم هو ‏فوز الفريق والحصول على الثلاث نقاط، والتأهل أول المجموعة وتحقيق العديد من ‏المكاسب في ختام دور المجموعات".

وأضاف: " مستمرون في طريقنا لتحقيق هدفنا بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا ‏هذا الموسم، ومواصلة تقديم العروض القوية في البطولة خلال الفترة المقبلة".

وتأهل الأهلي إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة ‏الرابعة برصيد 12 نقطة، وحل فريق يانج أفريكانز وصيفًا للمجموعة.‏