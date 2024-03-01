منطقة شمال سيناء الأزهرية تحصد المركز الاول في بطولة اللياقة البدنية

حصلت منطقة شمال سيناء الأزهرية على المركز الأول في بطولة اللياقة البدنية جماعي للمستوى الثاني للمرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية، كما حصدت المركزي الثاني والثالث لبطولة اللياقة البدنية فردي للمرحلة الإعدادية بنين، حيث حصل الطالب عبد الرحمن محمد عبد العزيز، على المركز الثاني، والطالب عبد الكريم محمد عبد الكريم، على المركز الثالث، والطالبان بمعهد بنين العريش الإعدادى الجديد.

وكانت المنافسات النهائية يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ من فبراير الجاري على ملاعب بيت شباب الأزهر بالغردقة، تحت رعاية فضيلة الشيخ محمد سعد خضر، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والأستاذ محمد عبد العظيم، الوكيل الثقافي، والأستاذ محب أبو العزم مدير رعاية الطلاب والموجه العام للتربية الرياضية، والأستاذ أسامة الرفاعي، موجه أول التربية الرياضية.

وطالب فضيلة الشيخ محمد سعد جميع مشايخ المعاهد الأزهرية بالاهتمام بالمواهب الرياضية المهمة من الشباب والفتيات فى كافة الأنشطة الطلابية والأعمار وعمل تقرير عن المواهب فى كافة المعاهد وحصر الطلبة المتميزين والموهوبين والاشتراك فى كافة المحافل الرياضية وتكريم الفائزين والاهتمام بهم والاشتراك فى كافة البطولات