وائل جمعة يطالب باستبعاد لاعب الأهلي

طالب وائل جمعة نجم الكرة المصرية السابق، باستبعاد أنتوني موديست المهاجم الفرنسي المحترف بصفوف النادي الأهلي.

ولم يقدم موديست أوراق اعتماده مع الأهلي منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء في الصيف الماضي وتعالت الأصوات المطالبة برحيله بسبب تدني مستواه الفني.

وقال وائل جمعة " الأمر السلبي الوحيد في الأهلي هو الفرنسي أنتوني موديست، ويجب على كولر أن ينتهي من تلك السلبية ويجب أن يكون وسام أبو علي المهاجم الأساسي للمارد الأحمر".

وأضاف " موديست صنع تاريخ كبير وممتاز، مع السرعة وتطور اللاعب والمرونة والمساحات الضيقة الأمور تكون صعبة جدًا بسبب عامل السن مع التشبع".

فاز الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلى على نظيره يانج افريكانز، بهدف دون رد، فى المباراة التى اقيمت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من مرحلة دور المجوعات، ضمن منافسات دوري الأبطال الأفريقية.