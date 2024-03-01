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بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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شيخ الصحفيين: أمريكا دعمت ثورة يوليو وساعدت في تحرير مصر من بريطانيا

الكاتب محمد عبدالجواد،
الكاتب محمد عبدالجواد، شيخ الصحفيين

قال الكاتب محمد عبدالجواد، شيخ الصحفيين، إن الولايات المتحدة دعمت ثورة يوليو 1952 وساعدت مصر على التحرر من الاحتلال الإنجليزي. 

وقال إن السفير الأمريكي آنذاك كافري نصح البريطانيين بالابتعاد عن مصر، وأنه كان يعتبر الزعيم جمال عبد الناصر ابنه وكان يذهب إلى منزله في الثالثة صباحًا. 

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ولفت إلى أنه عندما هاجمت إسرائيل دوريات مصرية على الحدود وقتلت ضباطاً وجنوداً مصريين، طلب عبد الناصر من الولايات المتحدة أسلحة، لكن الولايات المتحدة رفضت تزويده بها، ما جعل عبد الناصر يشعر بالإهانة، وهنا بدأت العلاقة المتقلبة بين مصر والولايات المتحدة. 

وبين في لقاء مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج "خط عريض" على قناة الحياة، تحدث عن علاقته بعبد الناصر قائلاً: “رافقت الرئيس عبد الناصر أثناء زيارته لروسيا وكنت مع الوفد الصحفي طوال فترة تواجدهم في موسكو، وقد اختارني بسبب معرفتي باللغة الإنجليزية وأطلق عليّ اسم ”الواد الصعيدي الخواجة". 

ولفت إلى أنه وقف إلى جواره يوم تأميم القناة وصفق بجنون وأستبشر بهذا القرار العظيم، ثم عينه ناصر ملحقاً صحفياً لمصر في لندن. 

وتابع: “بعد انتهاء التدخل الثلاثي، وقعت الولايات المتحدة ما سمي باتفاقية بغداد، وأرسلني عبد الناصر إلى نيويورك لمدة شهرين لتغطية أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

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