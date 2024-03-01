أمريكا تستهدف صواريخ كروز وطائرة مسيرة تابعة للحوثيين بالبحر الأحمر

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الجمعة أنه شن ضربات يوم أمس الخميس ضد 6 صواريخ كروز مضادة للسفن وطائرة مسيرة تتبع مليشيات الحوثي، مؤكدا أنها شكلت تهديدا للسفن في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) إن المسؤولين العسكريين قرروا أن الصواريخ والطائرات المسيرة "تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".



يذكر أن الحوثيين يشنون هجمات بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر بطائرات مُسيَّرة وصواريخ على سفن يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية.

ويقول الحوثيون إنّهم يشنون هذه الهجمات للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة؛ لكن هذه الهجمات عرّضت للخطر الممرّ المائي الذي ينقل من خلاله ما يصل إلى 12% من التجارة العالمية.

ويقدر عدد السفن وناقلات النفط العملاقة التي تمر من باب المندب سنويا بأكثر من 21 ألف ناقلة بحرية بمعدل 58 ناقلة يومياً، لكن في الآونة الأخيرة تراجعت بشكل كبير في أعقاب سلسلة من هجمات مليشيات الحوثي.

كانت هجمات الحوثيين على السفن بدأت في 19 من نوفمبر، حيث يبررها الحوثيون بأنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل، أو تلك المتوجهة إليها، على خلفية الحرب في غزة، إلا أنها استهدفت سفنا تجارية تتبع أكثر من 35 دولة مختلفة في البحر الأحمر، منذ بدء الحرب في غزة.

وعطلت الهجمات طريقا تجاريا رئيسيا يربط أوروبا وأمريكا الشمالية بآسيا عبر قناة السويس، وتسببت في ارتفاع تكاليف شحن الحاويات بشكل حاد مع سعي الشركات لشحن بضائعها عبر طرق بديلة أطول في كثير من الأحيان.

جدير بالذكر أن القوات الأمريكية والبريطانية تشن منذ 12 يناير الماضي ضربات جوية بهدف تحجيم قدرات الحوثيين والحد من هجماتهم ضد خطوط الملاحة الدولية المارة في البحر الأحمر وخليج عدن.