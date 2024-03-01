ضبط كمية من مخدرى الحشيش والماريجوانا بحوزة راكبين انجليزي بمطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى من ضبط محاولتى تهريب كمية من الحشيش والماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1976 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى المحاولة الأولى تم ضبط 25 جرام من مخدر الحشيش بحوزة راكب بريطاني الجنسية قادم على الخطوط البريطانية مخبأة داخل حقائبه الشخصية في علبة كريم يصعب الوصول إليها.

وفى المحاولة الثانية تم ضبط 10 جرام من مخدر الماريجوانا بحوزة راكب بريطاني الجنسية أيضا قادم على الخطوط البريطانية خبأها في جيوب ملابسه الشخصية يصعب الوصول إليها.

وتحرر محضري ضبط جمركي رقمي 18 و19 لسنة 2024