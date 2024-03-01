أنتهت أجهزة وزارة الداخلية، من فحص موقف الطالبة شروق أحمد وخمسة من زملائها ومشرفة المدينة الجامعية وأحد أصدقاء الطالبة المنتحرة نيرة صلاح، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لكشف ملابسات واقعة انتحارها ووقف والد الطالبة شروق رائد الشرطة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات حرصًا على نزاهتها.

الداخلية .. قرار جديد في واقعة انتحار “نيرة صلاح” طالبة جامعة العريش

كما ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض علي 5 عناصر إجرامية وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بمحافظات "الشرقية، الإسكندرية، أسوان" تقدر قيمتها المالية بأكثر من 4 ملايين جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن الشرقية، الإسكندرية، أسوان قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بتلك المحافظات.. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم 3 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة أول العاشر بالشرقية.. وبحوزتهم 24 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتم ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية وبحوزته 23 كيلو جرام لمخدر الحشيش وعنصر إجرامى "له معلومات جنائية"؛ بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الشابو – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 4.3 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.