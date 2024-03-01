حرب مستمرة بين أسرة حلمي بكر وزوجته|مرتضي منصور يفجر مفاجأة

رحل عن عالمنا مساء اليوم الموسيقار الكبير حلمي بكر، بعد صراع طويل مع المرض أى إلى توقف عضلة القلب بأحدى مستشفيات محافظة الشرقية، عن عمر ناهز الـ 86 عامًا، تاركًا وراءه موجة غضب كبيرة واتهامات متبادلة من أطراف أسرته ضد زوجته سماح القرشي، وصلت إلى التهديد ورفع دعاوى قضائية من الطرفين.

حلمي بكر

أسرة حلمي بكر تفتح أبواب النار على زوجته

وكل هشام حلمي بكر نجل الموسيقار الراحل المستشار مرتضى منصور، برفع دعوة قضائية ضد زوجة والده السيدة سماح القرشي، بعد اتهامه لها باختطاف والده وهروبها به إلى أحد قرى الريف المصري، ومنع أسرته وزملاؤه الموسيقيين من التواصل معه، كما أنها رفضت طلب عائلة حلمي بكر أن يعود حلمي معهم إلى شقته بالمهندسين خلال آخر زيارة لهم منذ أيام.

حلمي بكر وزوجته

والأمر الذي تسبب في حالة من الجدل والغضب الشديد من جانب أفراد الأسرة، مما دفع سماح القرشي للرد على الاتهامات والشائعات التي انتشرت خلال مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" قائلة :" حلمي بكر رفض الذهاب للمستشفى لمدة وصلت إلى شهر وهو في القاهرة، فقرروا الذهاب للشرقية واعتبارها فترة نقاهة، وهشام حلمي بكر كان في القاهرة في وقت وجود حلمي بكر هناك وهو من رفض آن يزور والده".

حلمي بكر وزوجته

أسرة حلمي بكر تتهم زوجته بالقتل والإهمال

كشف المستشار مرتضى منصور محامي هشام حلمى بكر، بإنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه أرملة الراحل بالقتل والإهمال في حالته الصحية.

وقال مرتضي منصور، إن السيدة سماح القرشي قد اهملت في رعاية الموسيقار الراحل حلمي بكر مما تسببت في وفاته، كما رفضت إيداعه في أحد مستشفيات القاهرة وكان علاجه على نفقة الدولة ونقابة المهن الموسيقية وتم خطفه رغم حالته الصحية وإيداعه بإحدى قرى مركز كفر صقر بلا رعاية أو عناية في الوقت التي تركته أرملته في منزل والدتها في الشرقية وإقامتها هي ونجلتها في منزله الملوك له في الجيزة.

حلمي بكر

مرتضي منصور يفجر مفاجأة حول تدهور حالة حلمي بكر

فجر المستشار مرتضي منصور مفاجأة من العيار الثقيل، حول اسباب تدهور حالة حلمي بكر الصحية قائلًا إن الموسيقار الراحل وصل إلى أحدى مستشفيات الشرقية وهو يعاني من حالة تسمم وفقًا للطبيب المعالج، ولذلك بصفته وكيلا عن نجله الوحيد هشام سيتقدم ببلاغ ضد أرملته اتهمها بقتله العمد، ونصحها بعدم حضور جنازته.

حلمي بكر ومرتضي منصور

حلمي بكر يدافع عن زوجته قبل وفاته بأيام

دافع الموسيقار الراحل حلمي بكر عن زوجته، وكشف حقيقة الشائعات التي يتم تداولها حول اختطافه وتعذيبه على يدها، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال عبر فضائية، قائلًا :" أنا بحبكم جدًا بس معرفش حالة الحب اللي عندكم شكلها إيه، وزعلان من اللي بيتقال عني لكن حالتي الصحية تمنعني من التعليق".

حلمي بكر وزوجته

وأضاف حلمي بكر :" أنا موصلتش للدرجة اللي الإعلام وصفني بيها، ومفيش حاجه تخليني بإني أانشغل بالتعليق عن اللي بيحصل مش هقعد أتكلم في الوقت ده عن المطربين وغيره، الجمهور بيطمّن بالتطاول وقلة الأدب والهجوم، وأرفض الحديث والتعليق عما يخص حالتي الصحية وبشأن اتجاهي للسفر إلى الشرقية مع زوجتي".