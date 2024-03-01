آخر صور في حياة الموسيقار حلمى بكر|حقيقة اختطافه وتعذيبه على يد زوجته

رحل عن عالمنا خلال الساعات الأخيرة في اليوم، الموسيقار الكبير حلمى بكر بأحد مستشفيات الشرقية عن عمر ناهز الـ 86 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض أدى إلى توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ.

حلمى بكر

آخر ظهور للموسيقار حلمى بكر قبل وفاته

كان آخر ظهور للموسيقار الراحل حلمى بكر، برفقه زوجته سماح القرشي، بعد أن تدهورت حالته الصحية وتم نقله إلى منزلها في الشرقية لتلقى الرعاية اللازمة، وانتشرت مجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها وهو طريح الفراش، تسببت في حالة صدمة للجمهور بسبب سوء حالته الصحية وانتشرت شائعات كثيرة تفيد أن زوجته قامت باختطافه وتعذيبه.

حلمى بكر

حلمى بكر

حلمى بكر

والأمر الذي جعل سماح القرشي، زوجه حلمى بكر ترد على الشائعات المتداولة، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع على فضائية "صدى البلد"، موضحة أن كل الأخبار المنتشرة حول اسباب مرض زوجها غير صحيحة.

حلمى بكر

وقالت سماح القرشي :" حلمي بكر زعلان بسبب الأخبار السلبية عنه، وحالته الصحية تأثرت بشدة بعد سماعه كل الشائعات دي".

حلمى بكر

حلمى بكر يدافع عن زوجته ويكشف حقيقة اختطافه وتعذيبه

دافع الموسيقار الراحل حلمي بكر عن زوجته، وكشف حقيقة الشائعات التي يتم تداولها حول اختطافه وتعذيبه على يدها، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال عبر فضائية، قائلًا :" أنا بحبكم جدًا بس معرفش حالة الحب اللي عندكم شكلها إيه، وزعلان من اللي بيتقال عني لكن حالتي الصحية تمنعني من التعليق".

حلمى بكر

وأضاف حلمى بكر :" أنا موصلتش للدرجة اللي الإعلام وصفني بيها، ومفيش حاجه تخليني بإني أانشغل بالتعليق عن اللي بيحصل مش هقعد أتكلم في الوقت ده عن المطربين وغيره، الجمهور بيطمّن بالتطاول وقلة الأدب والهجوم، وأرفض الحديث والتعليق عما يخص حالتي الصحية وبشأن اتجاهي للسفر إلى الشرقية مع زوجتي".

نقابة المهن الموسيقية تنعي الموسيقار حلمي بكر

نعت نقابة المهن الموسيقية الموسيقار القدير، حلمى بكر، في بيان رسمي قالت فيه :" البقاء لله وحده وانا لله وانا اليه راجعون بمزيد من الحزن والأسي ينعي الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة الموسيقار الكبير الملحن حلمي بكر وندعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته وان يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان".