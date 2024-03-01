ثقافة العمل التطوعي في لقاءات قوافل قصور الثقافة بالفيوم

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من اللقاءات التثقيفية والورش المتنوعة استمرارا للقوافل الثقافية التي تنظمها بقرى الفيوم، ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

"دور الجمعيات الأهلية في الجمهورية الجديدة".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم..

خلال ذلك شهدت فعاليات القافلة التي أقيمت بمركز شباب سنورس "النادي المطور" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، ندوة بعنوان "دور الجمعيات الأهلية في الجمهورية الجديدة" شارك فيها كل من الكاتب أحمد طوسون والكاتب أحمد قرني.

استهل "طوسون" حديثه موضحا أن المجتمعات تتقدم بالعمل الأهلي، معرفا إياه بأنه عمل لا يهدف إلي الربح، ولكن بقصد تحقيق منفعة عامة للمجتمع، وأشار أن الدولة المصرية أصدرت عدة قوانين لتنظيم إنشاء الجمعيات الأهلية والخيرية وتنظيم العمل بها، وهناك نماذج عديدة لدور الجمعيات الأهلية في مختلف مناحي الحياة والذي يرتكز على مبدأ العمل التطوعي والدور التوعوي خاصة في المجتمعات الريفية التي تحتاج إلي احتكاك مباشر.

وقدم "طوسون" عدة أمثلة للعمل التطوعي ومنها في مجال الصحة حيث توفر الجمعيات الأهلية الكشف والعلاج برسوم رمزية في القرى الأكثر احتياجا، كما تقدم في ظل غلاء المعيشة المساعدة والخير للأسر المتعففة، مضيفا أن هناك بعض الجمعيات التي تقدم دورات تدريبية مجانية للتأهيل لسوق العمل، وتعليم السيدات بعض الحرف لزيادة الدخل، بالإضافة إلي بنك الطعام المصري والذي يقدم خدماته للأسر الأكثر احتياجا، وأكد في ختام حديثه أهمية غرس قيم التطوع والتعاون ومساعدة الغير، والتكاتف من أجل تجاوز الأزمات وتحقيق التنمية.

من جهته، أشار الكاتب أحمد قرني إلى مقولة الدكتور مصطفى محمود أن قيمة الإنسان هي ما يضيفه للحياة، أن تعطي من الوقت والجهد والمال والاجتهاد لمساعدة الآخرين ذلك هو السمو الأعلى، فهي قيمة أخلاقية ودينية، موضحا أن قيمة الإنسان في العمل الأهلي أن يسمو على أغراضه الشخصية ويساعد الغير، وتتضح قيمة العمل الأهلي في أن تكون مشاركا في عمل إنساني.

وأضاف أنه رغم صعوبة الظروف الاقتصادية إلا أن مساعدة الغير ليست فقط مادية، وأن طرق المساعدة البشرية في مناحي الحياة لا تحصى، وعلينا أن نتكاتف جميعا لكي يرقى المجتمع، ثم اختتم حديثه بحوار مفتوح مع الأطفال حول تجاربهم في مساعدة الآخرين.

نُظمت القافلة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، بالتعاون مع مكتبة الطفل والشباب بسنورس وبحضور شهيرة الدفناوي منسق عام الأنشطة، وتأتي استكمالا لبرنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.