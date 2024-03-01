أهمهم هلال رمضان والاعتدال الربيعي.. أبرز الظواهر الفلكية خلال شهر مارس

يشهد شهر مارس الجاري، العديد من الظواهر الفلكية من اقترانات وميلاد هلال شهر رمضان المبارك، والاعتدال الربيعي.

ونشر الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ابرز الظواهر الفلكية خلال شهر مارس.

3 مارس:- يقترن القمر مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) ألمع نجم في برج العقرب ، وهو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ، ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض.

8 مارس:- يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكذلك مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) في الصباح الباكر قبل شروق الشمس في ذلك اليوم.

9 مارس:- القمر الجديد (محاق شهر رمضان)، لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد ، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض.

13 مارس:- يترائى القمر مقترنا مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم ، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل ، ويظلا مرئيان حتى بداية غروب المشهد بحلول الـ 9:30 مساءا تقريبا.

14 مارس:- يترائى القمر مقترنا مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا أو الأخوات السبع) في برج الثور ، حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل ، ويظلا مرئيان حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 10:30 مساءا تقريبا.

19 مارس:- يترائى القمر مقترنا مع النجم بولوكس Pollux ، ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم) حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل ، حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 2:45 تقريبا صباح اليوم التالي.

20 مارس:- تشرق الشمس في هذا اليوم من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فتتساوي كمية الإشعاع الشمسي الساقط على نصفي الكرة الأرضية (الشمالي والجنوبي) والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها ١٢ ساعة تقريبا.

20 مارس:- يترائى القمر في هذا اليوم مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان ، ولصعوبة رؤية هذا الحشد بالعين المجردة ، ننصح بإستخدام تلسكوب صغير حيث نراه جوار القمر في السماء طوال الليل حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 3:30 تقريبا صباح اليوم التالي.

22 مارس:- يقترن الكوكبان الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) و زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) ، حيث يمكن رؤيتهما بالعين المجردة السليمة في الصباح الباكر قبل شروق الشمس في ذلك اليوم.

24 مارس:- يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة شرقية له تبلغ 18.7 درجة من الشمس.

25 مارس:- اكتمال القمر (بدر شهر رمضان).

25 مارس:- يحدث خسوف القمر شبه الظلي عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض، حيث يصبح القمر أغمق قليلا فقط ولا يظلم تماما أو يميل لونه إلى الاحمرار كالخسوف الكلي.

26 - 27 مارس:- يشرق القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica - السماك الأعزل أو السنبلة - وهو ألمع نجم في برج العذراء (ألفا العذراء) .. يمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة بحلول الـ 7:40 مساءا تقريبا ، ويظل مرئيا في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس، والنجم سبيكا من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس ، وتقدر كتلته بـ 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس ، ويبعد عن الأرض حوالي 260 سنة ضوئية.

30 مارس:- يقترن القمر مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) للمرة الثانية خلال هذا الشهر ، وقلب العقرب هو ألمع نجم في برج العقرب ، وهو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ، ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض.